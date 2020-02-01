Итоги конкурсного отбора ППМИ в Нижегородской области подведут в марте Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Итоги конкурсного отбора программы по поддержке местных инициатив (ППМИ) в Нижегородской области подведут в марте этого года. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего было подано 799 заявок на инициативах, выдвинутых населением.

"Благодарю всех, кто подготовил и направил заявки на участие. В этом году их на 200 больше, чем в 2019. Это лучший показатель востребованности программы у жителей. Необходимость опираться на мнение людей в послании Федеральному собранию обозначил президент России Владимир Путин. Закрепить практику "народного бюджетирования" сейчас предлагается на уровне страны. Это позволит нам дополнительно расширять меры поддержки", - добавил Глеб Никитин.

Суть программы - поддержка на конкурсной основе проектов, подготовленных и реализуемых органами местного самоуправления при непосредственном участии со стороны населения.

Участие в программе в 2020 году приняли все районы и городские округа Нижегородской области. Самыми активными стали: Бор, Арзамасский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Починковский и Уренский районы. Город Арзамас подал 8 заявок из 8 возможных по условиям участия в конкурсе.

В Арзамасе за время работы ППМИ было реализовано более 30 различных проектов на общую сумму почти 55 миллионов рублей. Наиболее яркие из них: игровая площадка в парке, площадки для сдачи норм ГТО в микрорайонах, создание музея "Знаниум" на базе центра внешкольной работы.

В 2020 году было определено несколько направлений: "Дорога к дому" (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство автомобильных дорог местного значения), "Никто не забыт", "Спорт для всех", "Все лучшее детям" и "Делаем вместе" (мероприятия по строительству, ремонту и благоустройству объектов ЖКХ, водоснабжения, уличного освещения, массового отдыха, учреждений культуры).

Почти 400 человек проголосовало за ремонт памятников и мемориальных комплексов в Советском районе в рамках ППМИ. Жители Нижегородского района рассчитывают на строительство спорткомлексов на ул.Горького также в рамках ППМИ.