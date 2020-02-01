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Общество

Оценка ущерба начата в СНТ "Красный кожевенник" после прорыва канализационного коллектора в Нижнем Новгороде

05 февраля 2020 16:45  [87] Общество

Оценка ущерба начата в СНТ "Красный кожевенник" после прорыва канализационного коллектора в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности в сообщении отмечается, что на сегодняшний день комиссия, созданная при администрации Ленинского района, проверила 31 участок садоводческого товарищества для выявления суммы ущерба.

Оценивают ущерб сотрудники администрации района и представители компании ООО "Заводские сети" совместно с садоводами.

Как отметил глава Ленинского района Алексей Глазов, "нельзя допустить, чтобы кто-то остался без помощи".

Ранее пресс-служба администрации города заявляла, что мэрия будет помогать и защищать интересы собственников СНТ "Красный кожевенник", которые пострадали из-за аварии байпаса канализационного коллектора на улице Шекспира.

Специализированные организации возьмут пробы с затопленных участков весной 2020 года.

По информации администрации Ленинского района, заявления пострадавших садоводческого товарищества "Красный кожевенник" принимаются в администрации Ленинского района в кабинете № 115 с 09:00 до 18:00, контактный телефон 258-41-19.

Ранее сообщалось, что владельцам затопленных сточными водами участков СНТ "Красный кожевенник" предложат несколько видов компенсаций.

Участки затопило сточными водами в результате прорыва коллектора. Это произошло 22 января 2020 года. В результате канализационные стоки распространились по территории СНТ. Под водой оказались 1 тысяча кв. м. Канализационный коллектор обслуживает ООО "Заводские сети".

Из-за аварии пришлось отключить водоснабжение в Автозаводском районе. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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