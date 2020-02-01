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Общество

Новый участковый пункт полиции открылся в Приокском районе Нижнего Новгорода

05 февраля 2020 17:15  [51] Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Новый участковый пункт полиции № 4 отдела полиции № 6 открылся в Приокском районе Нижнего Новгорода 5 февраля 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Он расположен на первом этаже 17-этажного жилого дома в микрорайоне "Цветы" по адресу: ул. Академика Сахарова, 117. Пункт рассчитан для работы 3 участковых уполномоченных полиции и 1 инспектора ПДН.

Участковый пункт полиции оборудован в соответствии со всеми современными правилами и нормами.

Открыл мероприятие врио заместителя начальника ГУ МВД России по нижегородской области полковник полиции Владимир Генералов.

"Участковые уполномоченные – это те сотрудники, с которыми наиболее часто встречаются жители региона и областного центра, они рассматривают большинство сообщений граждан о правонарушениях и происшествиях, проводят обширную профилактическую работу. На территории Нижнего Новгорода несут службу 347 участковых уполномоченных полиции, которые располагаются в 109 участковых пунктах. Открытие этого пункта полиции стало результатом взаимодействия органов внутренних дел, правительства региона, администрации города и Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области", - подчеркнул Владимир Генералов, поздравляя личный состав городской полиции.

"До конца февраля будет открыт еще один пункт полиции в Нижегородском районе на улице Фруктовой. Дополнительно по трем объектам уже подготовлены проекты и сметная документация, согласованная с ГУ МВД по Нижегородской области. Это участковые пункты в Нижегородском, Московском и Ленинском районах", - заявил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

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