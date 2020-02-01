Более 240 аварий произошло в Нижнем Новгороде по вине водителей автобусов в 2019 году Происшествия

Более 240 аварий произошло в Нижнем Новгороде по вине водителей автобусов в 2019 году. Об этом сообщил руководитель ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов в ходе пресс-конференции 5 февраля 2020 года.

По его словам, в сравнении с другими городами-миллионниками в столице Приволжья показатель аварийности, связанной с общественным транспортом, в три раза выше.

"У нас почти 12% от общего удельного веса аварийности - это ДТП по вине водителей автобусов. Сейчас владельцы частных маршрутов вернули их себе, и фактически задублированность осталась на прежнем уровне. Владельцы таких компаний нацелены на экономические показатели. Даже в путевых листах у них проставлена норма выручки. Естественно, они не думают уже ни о безопасности, ни о трафике", - сказал Валерий Иванов.

Он добавил, что у Госавтоинспекции есть вопросы к профпригодности водительского состава и техническому состоянию маршруток.

Большая проблема, по мнению Валерия Иванова, нежелание частных перевозчиков устанавливать видеорегистраторы и камеры в салоне маршрутных автобусов. Так, например, в минувшем году свыше 200 человек получили ранения в результате падения, но разобраться в ситуации не представляется возможным, так как она не зафиксирована на видео.

Напомним, что наиболее аварийными в 2019 году стали Автозаводский, Канавинский, Сормовский и Советский районы Нижнего Новгорода.