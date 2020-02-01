"Программа "Комплексного развития сельских территорий" поможет привлечь в районы специалистов", - Николай Храмов Экономика

"Думаю, все аграрии региона согласятся, что программа "Комплексное развитие сельских территорий" сегодня нужна, как никогда. В первую очередь, потому что она привлечет в районы квалифицированных специалистов. Без хороших кадров нет развития. Эта истина известна каждому грамотному руководителю", - сказал руководитель СПК "Семенский" (Ковернинский район), председатель районной организации Союза аграриев России Николай Храмов

"Вместе с другими программами по привлечению специалистов на село, которые были инициированы губернатором Глебом Никитиным в прошлом году, "Комплексное развитие сельских территорий" позволит решить очень важную задачу – сократить дефицит кадров и в агарном секторе, и в социальных учреждениях в небольших населенных пунктах", - добавил он.

"Главное, что проекты для "Комплексного развития сельских территорий" готовились вместе с агропредприятиями. Например, в нашем районе администрация объехала каждое хозяйство, чтобы узнать, какая есть потребность в кадрах, что нужно, чтобы их привлечь. И уже в этом году нам есть, что сказать приезжающим на практику студентам. Самым перспективным, трудолюбивым можно предложить и жилье, и аграрные стипендии, если они готовы заключить соглашения о трудоустройстве", - подчеркнул Николай Храмов.