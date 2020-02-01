Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин предложил узаконить право нижегородцев на участки под домами-самостроями

Соответствующий законопроект "О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании" внесен в Законодательное собрание региона. Ближайшее заседание парламента пройдет 27 февраля 2020 года.

Правительство Нижегородской области направит 700 млн рублей на бесплатное питание учеников начальной школы

Нижегородская область планирует уже в этом году выполнить поручение Президента России Владимира Путина о бесплатном питании учеников начальных классов.

Почти 100 нижегородских семей получат жилье по программе "Комплексного развития сельских территорий"

"Всего в рамках "Комплексного развития сельских территорий" в этом году будет реализовано около сотни различных проектов. Это и благоустройство общественных пространств, и строительство автодорог в районах, водопроводов, порядка 55 км газопроводов. В общей сложности, на развитие сельских территорий в рамках программы будет направлено почти 1,5 млрд рублей, в том числе около 900 млн рублей – из федерального бюджета", - сказал вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Трамвайное движение на улице Ильинской в Нижнем Новгороде будет сохранено в обе стороны

На круглом столе министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев опроверг слухи о разрыве трамвайного кольца (маршрут № 2). По его словам, все варианты транспортных схем, разработанных консорциумом во главе с ООО "Ленгипрогор", предусматривают сохранение движения трамвая в обе стороны.

Фуникулера не будет: проектант благоустройства парка Швейцария представил актуальные наработки

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС", которое занимается проектом благоустройства парка Приокский ("Швейцария"), представило актуальные наработки будущего проекта в рамках круглого стола 5 февраля 2020 года. Сам проект будет готов к 28 февраля.

Оценка ущерба начата в СНТ "Красный кожевенник" после прорыва канализационного коллектора в Нижнем Новгороде

На сегодняшний день комиссия, созданная при администрации Ленинского района, проверила 31 участок садоводческого товарищества для выявления суммы ущерба. Оценивают ущерб сотрудники администрации района и представители компании ООО "Заводские сети" совместно с садоводами.

Роспотребнадзор временно приостановил работу кружков и секций в Нижнем Новгороде из-за гриппа и ОРВИ

Эпидемический порог по заболеваемости в Нижнем Новгороде превышен на 27%, по Нижегородской области - на 17 %.