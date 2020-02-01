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Политика

Глеб Никитин примет участие в заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию

06 февраля 2020 09:41  [89] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что заседание проведет 6 февраля 2020 года в Москве в Большом Кремлёвском дворце Президент России Владимир Путин. Оно будет посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, определённых майским Указом Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства. Участие в заседании примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основное внимание будет уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.

Также 6 февраля Владимир Путин вручит в Кремле президентские премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. Одним из лауреатов стала Марина Ширманова - кандидат биологических наук, заместитель директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

Премия присуждена ей за достижения в изучении онкологических процессов.

Ранее Глеб Никитин поздравил Марину Ширманову с присуждением премии, отметив важность проводимых ей исследований для развития науки и медицины в целом.

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