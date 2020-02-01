Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2020 11:40  [42] Движение в районе моста через Кудьму на трассе М-7 в Нижегородской области будет ограничено до ноября
06 февраля 2020 11:22  [66] Нижегородец подозревается в даче взятки судебному приставу
06 февраля 2020 11:09  [75] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" подвел итоги реализации благотворительных программ в 2019 году
06 февраля 2020 10:54  [394] Нижегородские "Волонтеры Победы" навестили почти 300 защитников и жителей блокадного Ленинграда
06 февраля 2020 10:42  [141] Мемориальная доска морскому пехотинцу, кавалеру Ордена Мужества Андрею Сошелину откроется в Нижнем Новгороде
06 февраля 2020 09:50  [833] Прокуратура обязала мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку в Ковалихинском овраге
05 февраля 2020 19:28  [1209] Нижний сегодня: главные события дня
05 февраля 2020 18:57  [755] Трамвайное движение на улице Ильинской в Нижнем Новгороде будет сохранено в обе стороны
05 февраля 2020 18:29  [584] Самый низкий в ПФО уровень безработицы - в Нижегородской области
05 февраля 2020 18:06  [546] Методический центр по работе с безнадзорными животными открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Мемориальная доска морскому пехотинцу, кавалеру Ордена Мужества Андрею Сошелину откроется в Нижнем Новгороде

06 февраля 2020 10:42  [141] Общество

Мемориальная доска морскому пехотинцу, кавалеру Ордена Мужества Андрею Сошелину откроется в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп – Нижний Новгород".

В сообщении говорится, что в 2020 году исполняется 25 лет подвигу нижегородца, морского пехотинца, кавалера Ордена Мужества Андрея Сошелина, погибшего вместе с товарищами разведгруппы "Малина" 7 февраля 1995 года в Чечне.

Мемориальная доска откроется 7 февраля на доме, где жил Андрей (Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д.13). Почтить память погибшего матроса соберутся его друзья, сослуживцы, родственники, руководители общественных организаций.

Мероприятие по традиции продолжится в школе №37 Автозаводского района, где учился герой. Участники возложат цветы к памятной доске, установленной Союзом Маринс Групп в феврале 2009 года на фасаде школы, а также к мемориалу памяти, где хранятся свидетельства его короткой, но яркой жизни: рисунки, стихи, тетради, фотографии из семейного и школьного архивов. Для учеников восьмых классов пройдет Урок Мужества. Памятные мероприятия в Нижнем Новгороде проводятся силами Нижегородской областной общественной организацией ветеранов морской пехоты «Варяг» при поддержке кинокомпании "Союз Марин Групп".

Стоит отметить, что уже 16 февраля в ФОКе "Заречье" состоится IX Фестиваль по восточным единоборствам Нижегородской области, посвященный 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и памяти кавалера Ордена Мужества, морского пехотинца Андрея Сошелина. Фестиваль является единственным подобным турниром в Нижегородской области, участие в котором для бойцов и школ бесплатное. В прошлом году турнир собрал более трехсот участников - представителей различных видов боевых искусств, таких как каратэ, кобудо, боевое и спортивное самбо, классическая борьба. Среди приглашенных гостей на Фестиваль – руководители областной и городской администрации, ветераны боевых действий и общественные организации.

Организаторы приглашают нижегородцев и гостей города почтить память погибших солдат.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph