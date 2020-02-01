Мемориальная доска морскому пехотинцу, кавалеру Ордена Мужества Андрею Сошелину откроется в Нижнем Новгороде Общество

Мемориальная доска морскому пехотинцу, кавалеру Ордена Мужества Андрею Сошелину откроется в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп – Нижний Новгород".

В сообщении говорится, что в 2020 году исполняется 25 лет подвигу нижегородца, морского пехотинца, кавалера Ордена Мужества Андрея Сошелина, погибшего вместе с товарищами разведгруппы "Малина" 7 февраля 1995 года в Чечне.

Мемориальная доска откроется 7 февраля на доме, где жил Андрей (Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д.13). Почтить память погибшего матроса соберутся его друзья, сослуживцы, родственники, руководители общественных организаций.

Мероприятие по традиции продолжится в школе №37 Автозаводского района, где учился герой. Участники возложат цветы к памятной доске, установленной Союзом Маринс Групп в феврале 2009 года на фасаде школы, а также к мемориалу памяти, где хранятся свидетельства его короткой, но яркой жизни: рисунки, стихи, тетради, фотографии из семейного и школьного архивов. Для учеников восьмых классов пройдет Урок Мужества. Памятные мероприятия в Нижнем Новгороде проводятся силами Нижегородской областной общественной организацией ветеранов морской пехоты «Варяг» при поддержке кинокомпании "Союз Марин Групп".

Стоит отметить, что уже 16 февраля в ФОКе "Заречье" состоится IX Фестиваль по восточным единоборствам Нижегородской области, посвященный 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и памяти кавалера Ордена Мужества, морского пехотинца Андрея Сошелина. Фестиваль является единственным подобным турниром в Нижегородской области, участие в котором для бойцов и школ бесплатное. В прошлом году турнир собрал более трехсот участников - представителей различных видов боевых искусств, таких как каратэ, кобудо, боевое и спортивное самбо, классическая борьба. Среди приглашенных гостей на Фестиваль – руководители областной и городской администрации, ветераны боевых действий и общественные организации.

Организаторы приглашают нижегородцев и гостей города почтить память погибших солдат.