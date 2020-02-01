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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области

06 февраля 2020 10:51  [115] Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в личном жилом доме в д. Урюпино Вачского района. Сообщение о возгорании поступило в 01:59, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило уже открытое горение дома и надворных построек по всей площади.

В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на площади 33 кв.м.

На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома, мужчины 1951 г.р.

На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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Теги:
Пожар
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