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Общество

Путевки в ясли нижегородского детского сада №114 начнут выдавать в марте

06 февраля 2020 12:23  [107] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Путевки в новые ясли детского сада №114 Московского района (ул. Народная, 38Б) начнут выдавать в марте 2020 года. Об этом сообщили в администрации города 6 февраля 2020 года.

С 1 марта начнется комплектование садика для льготников, а с 1 апреля детей будут принимать на общих основаниях, рассказала заведующая детским садом Нина Суетова.

Представитель подрядной организации ООО "Олрайт" Сергей Гришин доложил, что на территории детского сада строительство пристроя полностью завершено, также выполнено благоустройство.

Ясельный пристрой рассчитан на 60 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Ранее сообщалось, что девять нижегородских объектов строительства и благоустройства будут сданы позже срока. В их числе пристрой к детскому саду №12 на Южном шоссе, пристрой к детскому саду №7; детский сад в микрорайоне "Седьмое небо"; новый корпус детского сада №114, пристрой к школе №168 (требуется корректировка проекта) и новая школа в микрорайоне "Цветы" (ее планируется открыть в сентябре 2020 года).

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