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Экономика

Нижегородскую кулинарию "ОбедБуфет" закрыли на 3 месяца по решению суда

06 февраля 2020 12:46  [411] Экономика

Нижегородскую кулинарию "ОбедБуфет" закрыли на 3 месяца по решению суда. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 6 февраля 2020 года.

На основании поступившего обращения в управление с жалобами на нарушение санитарных требований в предприятии общественного питания "ОбедБуфет" адресу Нижний Новгород, ул. Полтавская,30, ТЦ "КУБ" была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Харламовой Н.А.

В ходе проверки были установлены следующие нарушения: производственные цеха не оборудованы сливными трапами в полах, в тамбуре туалета для персонала не предусмотрен отдельный кран со смесителем на уровне 0,5м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему; отсутствует моечная столовой посуды, условия мытья посуды не соблюдаются, необходимые инструкции отсутствуют; на участке для приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная лампа; не производится контроль сроков реализации готовой продукции, час выработки продукции не фиксируется, салаты доставляются на линию раздачи в заправленном виде, часть гарниров хранится при комнатной температуре, не организован ежедневный осмотр сотрудников и т.д.

По решению Советского районного суда от 23 января 2020 года, ИП Харламова привлечена к административной ответственности по статье 6.6 КоАП, работа "ОбедБуфет" приостановлена на 90 суток.

Ранее, владельца мясоперерабатывающего цеха в жилом доме в Нижнем Новгороде оштрафовали за антисанитарию.

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