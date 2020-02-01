Треть школ в Нижнем Новгороде закрыты на карантин Общество

Треть школ в Нижнем Новгороде полностью закрыты на карантин, а именно 48 учреждений (плюс 281 класс в 44 школах). Всего в городе 167 школ. Кроме того, на карантин закрыты 16 детсадов (плюс 139 групп в 70 детских садах). Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

В числе закрытых школы: №№ 11, 19, 21, 22, 26, 29, 32, 33, 35, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 60, 64, 69, 75, 76, 79, 91, 94, 96, 100, 103, 110, 115, 123, 125, 140, 154, 167, №168, 172, 174, 176, 181, 182, 183, 187, гимназии №13 и №17, лицеи № 40 и №180, а также школы с углубленным изучением отдельных предметов №№70, 74.

Полностью прекращены занятия для воспитанников в детских садах: №№ 11, 28, 74, 75, 76, 126, 151, 152, 158, 220, 252, 396, 437, 456, 457, 460.

В городском департаменте образования также добавили, что с 5 февраля до особого распоряжения отменены кабинетная система обучения и объединенные уроки.

Напомним, с 5 февраля из-за гриппа и ОРВИ также приостановлена работа кружков и секций в Нижнем Новгороде.

В начале этой недели Роспотребнадзор сообщал о том, что эпидемический порог по заболеваемости в Нижнем Новгороде превышен на 27%, по Нижегородской области - на 17 %.