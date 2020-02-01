Порядок работы мобильных офисов "ТНС энерго НН" изменился Общество

Порядок работы мобильных офисов ПАО "ТНС энерго НН" меняется с февраля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе компании, теперь передвижные офисы будут выезжать по заявкам граждан-потребителей электроэнергии или местной администрации.

Оформить заявку можно по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, кроме дней приема показаний с 23 по 25 число месяца).

Клиенту компании достаточно назвать номер лицевого счета, имя, номер телефона для связи и адрес в пределах Нижегородской области.

Клиенты компании и администрация также могут направить заявку на обслуживающий потребителей электроэнергии участок или отделение ПАО "ТНС энерго НН".

Из заявок, принятых в текущем месяце (не менее 10 штук из одного населенного пункта), будет сформирован график работы передвижного офиса на следующий месяц.

Напоминаем, что мобильные офисы представляют собой передвижные клиентские центры, оборудованные компьютеризированным рабочим местом специалиста с доступом к базе данных лицевых счетов.

В мобильном офисе можно:

- передать показания приборов учета;

- оплатить потребленную электроэнергию;

- переоформить лицевой счет в связи со сменой собственника жилого помещения;

- подать заявку на опломбировку или перепрограммирование счетчика;

- оформить перерасчет в связи с неправильно переданными показаниями;

- получить консультации специалистов по любым вопросам, связанным с энергоснабжением.

О графике работы мобильного офиса в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 или на сайте гарантирующего поставщика nn.tns-e.ru в разделе "Мобильные офисы".