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Общество

Суд обязал РЖД отремонтировать опасные участки путей в Нижегородской области

06 февраля 2020 14:05  [99] Общество

Фото: Андрей Детцель

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский областной суд признал законным решение Ленинского районного суда, согласно которому ОАО "Российские железные дороги" обязывается произвести капитальный ремонт шести участков железнодорожных путей, расположенных на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Проверка прокуратуры показала, что на этих участках "с пропущенным сроком проведения капитального ремонта допущены события, связанные с безопасностью движения железнодорожного транспорта". Отмечается, что эксплуатация путей может создать угрозу жизни и здоровью пассажиров.

В адрес руководства Горьковской дирекции в 2019 году внесено представление об устранении этих нарушений. Однако, необходимых мер ОАО "РЖД" не предприняло. В связи с этим прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, который удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу. "РЖД" должны отремонтировать пути в течение года.

Исполнение решения суда находится на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры.

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