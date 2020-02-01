Переход на новую форму сбора мусора начался в поселках около Дзержинска Общество

Фото: Дума Дзержинска

Переход на новую форму сбора мусора начался в поселках около Дзержинска. Как сообщили в пресс-службе городской Думы 6 февраля 2020 года, по поручению профильного комитета было проведено совместное совещание с представителями администрации и мусоровывозящей компании, которое было организовано заместителем главы администрации города Денисом Дергуновым.

Как напомнил председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов, тема перехода от бестарной формы сбора мусора была поднята депутатами Евгением Минервиным и Сергеем Смирновым, на территории округов которых расположены поселки.

Реализуемый сейчас бестарный формат вывоза ТКО не устраивает многих посельчан: мусор из пакетов разносят по округе животные и птицы, способствуя антисанитарии. Жители обращаются к депутатам с просьбой изменить ситуацию.

Олег Богданов рассказал, что участники совещания согласились с тем, что вывоз ТКО с помощью контейнеров малого объема - более подходящий вариант.

"Это удобно. Каждый дом будет оборудован своим контейнером. Дважды в неделю хозяин выкатывает его к дороге, машина подрядчика забирает мусор, затем контейнер вновь переносится на территорию домовладения. Перед домами чисто, ждать никого не надо, идти до контейнерной площадки не надо", - пояснил председатель профильного комитета.

В ходе совещания было сформулировано несколько поручений. В первую очередь, нужно узнать мнение жителей поселков о новом формате вывоза мусора. В ближайшее время будет проведено обсуждение этого вопроса с жителями.

Также поручено определить на территории поселков участки для накопления крупногабаритного мусора, а также создать схему маршрута по этим населённым пунктам для машин мусоровывозящей и проработать вопрос, каким образом и по какой цене могут приобретаться контейнеры.

"Создавать новый путь всегда сложнее, чем идти старым, поскольку возникают трудности и вопросы, есть несогласные. В данном случае, наша цель - вместе с жителями подумать и, при желании, перейти к более современному формату сбора ТБО, результатом введения которого станет удобство посельчан и порядок на улицах поселков", - сказал Олег Богданов.

Окончательное решение будет принято с учетом мнения жителей на следующем совещании.