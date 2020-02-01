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Экономика

Банк "Открытие" впервые вошел в топ-6 по выдачам потребительских кредитов

06 февраля 2020 16:17  [54] Экономика

Банк "Открытие" переместился за 2019 год на пять позиций вверх - с 11-го на 6-е место – по выдачам потребительских кредитов. За 2019 год потребительское кредитование в банке выросло в 2,2 раза – с 64 млрд до 142 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

При этом, по темпам прироста продаж потребительских кредитов банк "Открытие" занимает второе место на рынке, а в конце 2019 года впервые перешагнул отметку 1 млрд рублей выдач в день. В планах кредитной организации в 2020 году увеличить объемы выдач до 1,5 раз (до 187 млрд рублей).

Роста потребительского кредитования в 2019 году банку удалось добиться за счет ускорения и упрощения процедуры получения кредита, а также за счет развития дистанционных каналов привлечения клиентов. В некоторых регионах успешно прошли пилотные проекты по доставке кредита и кредитной карты по месту требования заемщика.

По словам Михаила Чамрова, директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие", доля таких кредитов составляет уже больше половины от общего объема выдач.

"Клиенты с удовольствием рефинансируют старые кредиты на более выгодных условиях и берут дополнительную сумму на руки на личные нужды. Повышенный спрос связан с тенденцией к снижению ставок в банке и на рынке в целом", - говорит Михаил Чамров.

Топ-10 регионов по объему потребительских кредитов

Сумма выдач 2019,

млрд руб.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

27,0

Москва

20,3

Санкт-Петербург

9,0

Новосибирская область

5,3

Московская область

4,8

Свердловская область

4,3

Пермский край

3,5

Краснодарский край

3,4

Тюменская область

3,2
Источник: банк "Открытие"

Топ-10 российских регионов банка "Открытие" по сумме выданных в 2019 году потребительских кредитов возглавил Ханты-Мансийский автономный округ, опередивший даже Москву. На третьем месте с большим отрывом от регионов-лидеров расположился Санкт-Петербург. В "десятку" также вошли Новосибирская, Московская, Свердловская области, Пермский край, Краснодарский край и Тюменская область.

Главными тенденциями на рынке потребительского кредитования в 2019 году эксперты банка "Открытие" называют активную диджитализацию процессов и вывод большинства сервисных операций за пределы отделений. Внедрение дистанционных сервисов обслуживания позволяет значительно сэкономить время на получение услуги и сократить расходы кредитных организаций.

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