Банк "Открытие" впервые вошел в топ-6 по выдачам потребительских кредитов Экономика

Банк "Открытие" переместился за 2019 год на пять позиций вверх - с 11-го на 6-е место – по выдачам потребительских кредитов. За 2019 год потребительское кредитование в банке выросло в 2,2 раза – с 64 млрд до 142 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

При этом, по темпам прироста продаж потребительских кредитов банк "Открытие" занимает второе место на рынке, а в конце 2019 года впервые перешагнул отметку 1 млрд рублей выдач в день. В планах кредитной организации в 2020 году увеличить объемы выдач до 1,5 раз (до 187 млрд рублей).

Роста потребительского кредитования в 2019 году банку удалось добиться за счет ускорения и упрощения процедуры получения кредита, а также за счет развития дистанционных каналов привлечения клиентов. В некоторых регионах успешно прошли пилотные проекты по доставке кредита и кредитной карты по месту требования заемщика.

По словам Михаила Чамрова, директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие", доля таких кредитов составляет уже больше половины от общего объема выдач.

"Клиенты с удовольствием рефинансируют старые кредиты на более выгодных условиях и берут дополнительную сумму на руки на личные нужды. Повышенный спрос связан с тенденцией к снижению ставок в банке и на рынке в целом", - говорит Михаил Чамров.

Топ-10 регионов по объему потребительских кредитов Сумма выдач 2019, млрд руб. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 27,0 Москва 20,3 Санкт-Петербург 9,0 Новосибирская область 5,3 Московская область 4,8 Свердловская область 4,3 Пермский край 3,5 Краснодарский край 3,4 Тюменская область 3,2

Источник: банк "Открытие"

Топ-10 российских регионов банка "Открытие" по сумме выданных в 2019 году потребительских кредитов возглавил Ханты-Мансийский автономный округ, опередивший даже Москву. На третьем месте с большим отрывом от регионов-лидеров расположился Санкт-Петербург. В "десятку" также вошли Новосибирская, Московская, Свердловская области, Пермский край, Краснодарский край и Тюменская область.

Главными тенденциями на рынке потребительского кредитования в 2019 году эксперты банка "Открытие" называют активную диджитализацию процессов и вывод большинства сервисных операций за пределы отделений. Внедрение дистанционных сервисов обслуживания позволяет значительно сэкономить время на получение услуги и сократить расходы кредитных организаций.