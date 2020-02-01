"Решение президента об усилении регионального аспекта высшего образования позволит преодолеть дефицит кадров", - Глеб Никитин Политика

Президент России Владимир Путин провел совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию в Москве 6 февраля 2020 года с участием глав регионов, в том числе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На заседании президент заявил о том, что количество бюджетных мест будет увеличиваться.

"Уже с 2021 года – причём ежегодно – мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, и прежде всего именно в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах. Вы все из регионов Российской Федерации и знаете, какова потребность в таких кадровых ресурсах на местах. Она постоянно растёт в связи с ростом экономики. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей. Но только этого шага, конечно, недостаточно. Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах", - сказал Владимир Путин.

"Решение Президента об усилении регионального аспекта высшего образования имеет очень серьезное значение для преодоления дефицита кадров в наиболее востребованных отраслях. В первую очередь мы сконцентрировались на медицинском образовании. Нам в этом плане повезло – в Нижегородской области работает очень сильный вуз – Приволжский исследовательский медицинский университет. И с ним последовательно ведется работа по увеличению целевого набора. За 10 лет его объем вырос почти в 10 раз – с 25 мест в 2010-м году до 220 мест в 2019 году. На 2020 год нами подана заявка на 292 места по программам специалитета, что составляет более 90% от общего количества бюджетных мест. Для сравнения - в 2019 году процент целевого приема от общего количества бюджетных мест составил 62%. Будем ждать решения федеральных министерств. Как минимум оно должно соответствовать положениям послания. Президент говорил о 70% "целевиков" по специальности лечебное дело и 75% по специальности педиатрия. Но, вместе с этим, на наиболее востребованных направлениях у нас для "нецелевиков" останется совсем немного мест. Это значит, что контрольные цифры приема необходимо перераспределять по другим направлениям. Это будет означать, что количество людей, которые пойдут работать в наши медучреждения после обучения, вырастет, сократится дефицит кадров в здравоохранении, не будет столь острой проблемы с узкими специалистами, особенно в удаленных населенных пунктах. Это в полной мере будет способствовать достижению показателей национального проекта "Здравоохранение", - сказал Глеб Никитин.

Также стало известно, что губернатор поручил увеличить размер стипендий для нижегородской талантливой молодежи по итогам заседания президиума Госсовета.