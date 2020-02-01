Экспертная комиссия определила трех претендентов на пост нижегородского министра спорта Политика

Фото: Юлия Горшкова

Экспертная комиссия определила трех претендентов на пост министра спорта Нижегородской области по итогам заседания 6 февраля 2020 года. Отбор проводился в рамках программы "Команда Правительства".

В числе кандидатов:

- заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов

- биатлонист, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, предприниматель Николай Круглов

- спортсмен-бобслеист, серебряный призер Чемпионата мира, преподаватель военного университета министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Труненков.

Им предстоит пройти собеседование с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, экспертная комиссия рекомендовала к рассмотрению на включение в кадровый резерв региона директора по развитию международной спортивной организации Instat Максима Гафурова - при соответствующем решении губернатора.

Изначально на портал "Команда Правительства" было подано 77 заявок. По итогам заочного этапа было выбрано 27 претендентов, двое из которых по личным причинам не смогли принять участие в итоговом заседании комиссии.

Каждый из кандидатов, помимо защиты собственной программы, должен был предложить вариант решения задач, которые были поставлены нижегородцами и распределены в ходе жеребьевки.

"Защита проходила в течение двух дней, и они, безусловно, были для нас очень насыщенными. Кандидаты предлагали пути решений целого комплекса важных и сложных задач спортсферы: как тех, что ранее озвучил глава региона Глеб Никитин, так и тех, которые предложили жители", — сказал председатель экспертной комиссии, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Напомним, предыдущий министр спорта Нижегородской области Сергей Панов покинул пост в ноябре прошлого года.