Нижний сегодня: главные события дня Общество

Прокуратура обязала мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку в Ковалихинском овраге

В ходе проверки было установлено, что на не размежеванном земельном участке вдоль улицы Ковалихинский овраг (от дома №193А до дома №7) образовалось несанкционированное складирование большого количества твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Прокуратура внесла представление районной администрации с требованием ликвидировать свалку ТБО, однако нарушения не были устранены. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода об обязании принять меры к ликвидации несанкционированной свалки.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда поддержала позицию прокуратуры.

Движение в районе моста через Кудьму на трассе М-7 в Нижегородской области будет ограничено до ноября

Участок ограничения движения находится на 423 и 425 км трассы М-7 "Волга" (южный обход Нижнего Новгорода). В этом месте начинается ремонт путепровода и моста.

Работы на путепроводе через железную дорогу и на мосту через р.Кудьма продлятся до ноября 2020 года. На период ремонта проезд будет организован по двум полосам вместо четырех. Максимальная скорость движения на участках – 50 км/ч. Сейчас дорожные службы выставляют временную схему движения.

Треть школ в Нижнем Новгороде полностью закрыты на карантин

На данный момент закрыты 48 учреждений (плюс 281 класс в 44 школах). Всего в городе 167 школ. Кроме того, на карантин закрыты 16 детсадов (плюс 139 групп в 70 детских садах). Всего в Нижнем Новгороде 315 детсадов. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

Напомним, с 5 февраля из-за гриппа и ОРВИ также приостановлена работа кружков и секций в Нижнем Новгороде.

Элеватор начали сносить на ул.Черниговской в Нижнем Новгороде

Территория вокруг комплекса огорожена синим забором. Работы ведутся с внутренней стороны элеватора.

Ранее ОАО "НКХП-Девелопмент" опубликовало концепцию реконструкции мукомольного комплекса Емельяна Башкирова: на месте элеватора у метромоста на улице Черниговской будет построено многофункциональное здание в стиле модернизма высотой более 100 метров и станет архитектурной доминантой территории.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил увеличить размер стипендий для талантливой молодежи

Размер региональных стипендий для школьников будет увеличен в 6 раз, для студентов в 5 раз, для аспирантов в 3 раза. Выплаты в новом объеме планируется начать с этого года

"Так, для аспирантов размер выплаты составит 10 000 рублей, что вместе с остальными мерами поддержки позволит молодым исследователям чувствовать себя более уверенно. Мы видим, какое внимание президент уделяет поддержке талантливой молодежи на федеральном уровне. Считаю необходимым усилить эту работу и на уровне региона. На сегодняшний день размер областных стипендий для школьников, студентов и аспирантов уже выглядит символическим. Некоторые из стипендий (которых у нас больше 10) носят имена великих ученых – Харитона, Разуваева, Блохиной", - отметил губернатор.