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Общество

Квест для школьников о грамотном энергопотреблении провели специалисты ПАО "ТНС энерго НН"

07 февраля 2020 09:57  [313] Общество

Квест для школьников о грамотном энергопотреблении провели специалисты ПАО "ТНС энерго НН", сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в рамках просветительного общегородского проекта "Школа ЖКХ" сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" вместе с представителями домоуправляющих и ресурсоснабжающих компаний города рассказали учащимся школы № 175 о базовых понятиях ЖКХ и грамотном энергопотреблении при помощи увлекательного квеста.

В квесте приняли участие ученики восьмых классов. Ребята разбились на четыре команды, каждой команде специалисты-энергетики давали интересные задания на логику и эрудицию, попутно объясняя основы энергопотребления: для чего нужен счетчик, как снять с него показания, где и зачем ставится пломба, что делать и куда обращаться, если в квартире или доме отключили свет.

Команде, которая лучше всех справилась с заданиями и набрала больше всего баллов, вручили памятные призы.

Всего в феврале планируется провести занятия в среднеобразовательных школах четырех районов Нижнего Новгорода.

Напомним, что ноябре-декабре 2019 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области провел деловые игры для студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и Нижегородского института управления РАНХиГС. А в мае-июне 2019 года сотрудники ПАО «ТНС энерго НН» совместно с коллегами из других ресурсных компаний провели восемь обучающих семинаров по грамотному энергопотреблению для активистов территориального самоуправления из разных районов Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:
ПАО "ТНС энерго НН" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2018 года компанией было реализовано 9,5 млрд кВт*ч электрической энергии.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации.

Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт*ч.

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