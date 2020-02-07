Нижний Новгород по праву считается одним из крупнейших научно-образовательных центров России, - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев Евгений Лебедев поздравляет нижегородцев с Днем российской науки. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.

"Дорогие нижегородцы!

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Днем российской науки.

Дата празднования выбрана неслучайно: 8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Академии наук и художеств. С 1991 года крупнейший в стране центр фундаментальных исследований носит название Российская академия наук, и мне, как нижегородцу, очень приятно, что эту уважаемую и авторитетную организацию с 2017 года возглавляет наш земляк, видный ученый-физик, академик РАН Александр Михайлович Сергеев.

Труд ученого – это всегда интересный и нелегкий труд, который во все времена вызывает уважение. Именно наука изменяет картину мира, является мощным ресурсом социально-экономических преобразований, важнейшей составляющей национального богатства, движущей силой технического прогресса, развития образования, здравоохранения, культуры...

Нижегородская область гордится именами выдающихся ученых, авторитетными научными школами, которые вносят неоценимый вклад в развитие российской и мировой науки, а Нижний Новгород по праву считается одним из крупнейших научно-образовательных центров, где рождаются и раскрываются таланты во всех областях человеческих знаний, где ищутся и находятся убедительные ответы на самые сложные задачи, поставленные XXI веком.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь служению науке, неиссякаемого вдохновения, смелости и принципиальности на тернистом пути исследований, поисков и открытий, успехов в новых начинаниях. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего", - говорится в поздравлении.