Олег Ведров стал победителем премии «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

Каждый из нас мечтает о признании и благодарности за хорошо проделанную работу. Когда работа не только хорошая, а еще и высококвалифицированная, это ценится вдвойне. Хирург-онколог Олег Ведров всегда выполняет свою работу на высоком уровне, взамен которой получает признание со стороны пациентов и коллег.

3 февраля 2020 года прошла ежегодная премия «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ», где были представлены номинанты на победу. Все участники были достойными, но пациенты и коллеги отдали свой голос в пользу хирурга Олега Ведрова. Его выбрали победителем в категории «Взрослая онкологическая служба» в номинации «Искусство помогать». Врача удостоили звания «лучшего» за его бесценный вклад в спасение человеческих жизней, а также борьбу с онкологическими заболеваниями.

Олег Вячеславович Ведров является хирургом с большим профессиональным стажем, который помогает всем, оказавшимся в неравной борьбе с онкологией. Он осуществляет мечту многих пациентов, увеличивая, уменьшая, либо восстанавливая грудь после рака молочной железы. Также онкохирург практикует профилактические операции по мастэктомии (удалению молочной железы), с целью предотвращения образования онкологических заболеваний, если у женщины есть генетическая предрасположенность к ним. В практике Олега Вячеславовича насчитывается большое количество проведенных операций, которые спасли многих женщин от развития онкологии.

Премия «Мы будем жить» проходит ежегодно в первых числах февраля, так как 4 февраля празднуется всемирный день борьбы против рака. Она создана для чествования людей, причастных к проблеме онкологии. Лучшие врачи-онкологи России, представители СМИ и журналисты, которые освещают данные о борьбе с раком, и пациенты, помогающие другим людям достойно победить болезнь, а также представители общественной деятельности. У всех номинантов общая миссия: помочь всем нуждающимся в поддержке и выздоровлении.

Рак молочной железы – один из самых распространенных видов онкологии. Чтобы его предотвратить, нужно обратиться к маммологу, онкологу или хирургу при первых подозрительных явлениях: уплотнениях, болезненных ощущениях при пальпации. Другие типы раков, встречающиеся часто: рак легких, желудка, печени и рак шейки матки. Для профилактики нужно контролировать время пребывания на солнце, минимизировать вредные и опасные факторы на месте работы, вакцинироваться против инфекций и избегать факторов риска, как курение, злоупотребление алкоголем и отсутствие физической нагрузки. Эти простые правила, и обращение к врачам, могут сократить риск возникновения онкологии.

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