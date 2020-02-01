Последние новости рубрики Политика
07 февраля 2020 11:52  [86] Минимущества Нижегородской области подало иск на экс-руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова
07 февраля 2020 11:37  [93] Новинки присоединят к избирательному округу №35 Нижнего Новгорода
06 февраля 2020 19:09  [959] Экспертная комиссия определила трех претендентов на пост нижегородского министра спорта
06 февраля 2020 18:37  [986] "Решение президента об усилении регионального аспекта высшего образования позволит преодолеть дефицит кадров", - Глеб Никитин
06 февраля 2020 18:15  [675] "Регион полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты", - Андрей Гнеушев
06 февраля 2020 17:13  [899] Замдиректора НИИ экспериментальной онкологии ПИМУ Марина Ширманова получила премию президента в Московском Кремле
06 февраля 2020 09:41  [1375] Глеб Никитин примет участие в заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию
05 февраля 2020 15:23  [796] Глеб Никитин принимает участие в подготовке к заседанию Госовета в Московской области
05 февраля 2020 14:43  [1118] Экс-начальник ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрий Кулик назначен главным федеральным инспектором по Ульяновской области
05 февраля 2020 11:22  [5566] Экс-начальник ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрий Кулик может стать главным федеральным инспектором по Ульяновской области
Политика

Минимущества Нижегородской области подало иск на экс-руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова

07 февраля 2020 11:52  [86] Политика
Дмитрий Цыганков

Дмитрий Цыганков

Минимущества Нижегородской области подало иск на экс-руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) Дмитрия Цыганкова 5 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Сумма исковых требований составляет 3,2 млн рублей, дата заседания пока не назначена.

 

Напомним, в июле 2019 года генеральный директор и единственный учредитель ООО "Онтранс-НН" (служба по эвакуации автомобилей) Никита Злобин был назначен и.о.гендиректора "Нижегородпассажиравтотранс". Отметим, что на сайте НПАТ Злобин по-прежнему находится в статусе и.о.гендиректора, а также, по совместительству, является первым заместителем гендиректора.

Напомним также, что в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора НПАТ, до этого он более 2 лет работал в статусе и.о.гендиректора НПАТ.

Ранее, 31 января 2018 года прокуратура направила в адрес главы города информацию о выявленных нарушениях в деятельности Цыганкова, который является руководителем НПАТ и одновременно – ряда коммерческих организаций. При этом годом ранее сообщалось об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности.

В марте 2018 года, прокуратура проводила проверку в НПАТ в связи с односторонними изменениями цен на топливо. В офисе Дмитрия Цыганкова проходили оперативные мероприятия.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph