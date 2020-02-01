Минимущества Нижегородской области подало иск на экс-руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова Политика

Дмитрий Цыганков

Минимущества Нижегородской области подало иск на экс-руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) Дмитрия Цыганкова 5 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Сумма исковых требований составляет 3,2 млн рублей, дата заседания пока не назначена.

Напомним, в июле 2019 года генеральный директор и единственный учредитель ООО "Онтранс-НН" (служба по эвакуации автомобилей) Никита Злобин был назначен и.о.гендиректора "Нижегородпассажиравтотранс". Отметим, что на сайте НПАТ Злобин по-прежнему находится в статусе и.о.гендиректора, а также, по совместительству, является первым заместителем гендиректора.

Напомним также, что в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора НПАТ, до этого он более 2 лет работал в статусе и.о.гендиректора НПАТ.

Ранее, 31 января 2018 года прокуратура направила в адрес главы города информацию о выявленных нарушениях в деятельности Цыганкова, который является руководителем НПАТ и одновременно – ряда коммерческих организаций. При этом годом ранее сообщалось об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов – тогда отмечалось, что фактически он не является руководителем предприятия, а исполняет его обязанности.

В марте 2018 года, прокуратура проводила проверку в НПАТ в связи с односторонними изменениями цен на топливо. В офисе Дмитрия Цыганкова проходили оперативные мероприятия.