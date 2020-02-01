Нижегородцам предложили в День всех влюбленных поехать на работу на велосипеде

Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Нижнем Новгороде в День всех влюбленных (14 февраля). Об этом сообщается в группе организаторов в соцсети ВКонтакте.
Участники акции поедут на до места работы и учебы на своих велосипедах, "чтобы доказать, что это удобный вид городского транспорта". Организаторы сообщают, что на некоторых участках дороги участников ждут приятные сюрпризы.
Отмечается, что в акции есть соревновательный момент. В ней участвует более ста городов по всему миру. Выиграет тот город, который наберет больше всего участников.
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