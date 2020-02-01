Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2020 13:41  [33] Улица в честь олимпийского чемпиона по хоккею Александра Скворцова может появиться в Нижнем Новгороде
07 февраля 2020 12:42  [453] Жители Дзержинска и Кстова получают квитанции от ЕРКЦ в новом формате
07 февраля 2020 12:40  [119] Нижегородцам предложили в День всех влюбленных поехать на работу на велосипеде
07 февраля 2020 12:35  [128] Специалисты нижегородского минтранса и ГУАДа проверили качество уборки дорог по поручению губернатора
07 февраля 2020 11:25  [238] Прокуратура выявила нехватку противопожарной техники на станциях двух районов Нижегородской области
07 февраля 2020 10:58  [389] Три бурых медвежонка родились в зоопарке "Лимпопо" Нижнего Новгорода
07 февраля 2020 10:39  [508] Элеватор на Черниговской в Нижнем Новгороде снесут до конца мая
07 февраля 2020 09:57  [760] Квест для школьников о грамотном энергопотреблении провели специалисты ПАО "ТНС энерго НН"
06 февраля 2020 19:18  [1149] Нижний сегодня: главные события дня
06 февраля 2020 18:01  [784] Губернатор поручил увеличить размер стипендий для нижегородской талантливой молодежи
Общество

Нижегородцам предложили в День всех влюбленных поехать на работу на велосипеде

07 февраля 2020 12:40  [119] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Нижнем Новгороде в День всех влюбленных (14 февраля). Об этом сообщается в группе организаторов в соцсети ВКонтакте.

Участники акции поедут на до места работы и учебы на своих велосипедах, "чтобы доказать, что это удобный вид городского транспорта". Организаторы сообщают, что на некоторых участках дороги участников ждут приятные сюрпризы.

Отмечается, что в акции есть соревновательный момент. В ней участвует более ста городов по всему миру. Выиграет тот город, который наберет больше всего участников. 

Зарегистрироваться можно на сайте.

(12+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph