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Общество

Жители Дзержинска и Кстова получают квитанции от ЕРКЦ в новом формате

07 февраля 2020 12:42  [483] Общество

С начала 2020 этого года жители Дзержинска и Кстова получают квитанции от ЕРКЦ, где начисления за отопление и горячую воду представлены в новом формате. Как сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", сумма к оплате учитывает также пени за просрочку платежа на начало расчетного месяца.

Пени за просрочку платежа за коммунальные услуги по отоплению и ГВС начисляются, начиная с 31 дня просрочки (п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ). Соответственно, если клиент оплатил текущую квитанцию позже 10 числа месяца, следующего за расчетным, пени ему будут начислены только в случае, если задержка составила более 30 дней.

"Не все наши клиенты знают, что пени мы начисляем не сразу, а только после 30 дней просрочки платежа. Это диктуется законодательством Российской Федерации. Поэтому, если клиент задержит платеж на пару дней, то никаких санкций к нему применено не будет. Тем не менее, во избежание накопления долга я призываю всех оплачивать квитанции за отопление и ГВС вовремя", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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