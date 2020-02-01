Улица в честь олимпийского чемпиона по хоккею Александра Скворцова может появиться в Нижнем Новгороде Общество

Улица в честь олимпийского чемпиона по хоккею Александра Скворцова может появиться в Нижнем Новгороде.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в НРОО "Городской совет отцов", с данной инициативой выступил зампред организации Сергей Никифоров, который предлагает назвать одну из улиц областного центра именем "выдающегося земляка, нижегородца, спортсмена-хоккеиста Александра Скворцова", который ушел из жизни 4 февраля 2020 года.

В обращении к руководству города в частности, говорится, что "с именем Александра Скворцова связаны "золотые" времена горьковского и советского хоккея, его по праву причисляют к спортивным легендам". "Один из лидеров команды "Торпедо" в 1970-е и 1980-е годы, он с честью представлял нашу страну на международной арене, сумев завоевать в составе национальной сборной самые высокие спортивные награды.

Предлагаю вынести предложение о присвоении имени Александра Скворцова одной из улиц Нижнего Новгорода", - отмечает автор обращения.

Напомним, что один из величайших хоккеистов в истории советского хоккея, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, член правления ХК "Торпедо" Александр Скворцов ушел из жизни 4 февраля 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем соболезновании родственникам отметил, что "имя Александра Скворцова по праву причисляют к спортивным легендам". "Своей тренерской работой Александр Викентьевич сделал важный вклад в будущее нижегородского хоккея. Его уход – невосполнимая утрата для хоккейного мира, нижегородского спорта, всех, кто знал этого удивительного человека", - отметил глава региона.