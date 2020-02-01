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Общество

Госжилинспекция выявила 35 нарушений содержания кровель в Нижегородской области

07 февраля 2020 13:54  [276] Общество

Госжилинспекция выявила 35 нарушений содержания кровель в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что 7 февраля 2020 года Государственная жилищная инспекция по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина провела проверку очистки крыш от снега и наледи.

"Сосульки образуются при перепадах температур, соответственно, если своевременно очистить кровлю от снега, то вероятность возникновения несчастных случаев значительно снижается. По поручению Глеба Никитина мы проводим ежедневные обследования на предмет наличия снега и наледи на кровлях жилых зданий. По фактам выявленных нарушений применяем меры административного воздействия", - отметил консультант Нижегородского нагорного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Антон Штурмин.

В Госжилинспекции также отметили, что управляющие компании обязаны постоянно наблюдать за образованием снега и наледи на крышах домов и своевременно производить очистку.

Инспекцией проверено 573 многоквартирных дома и 66 административных зданий. Выявлено 35 нарушений, возбуждено 4 административных производства и выдано 5 предостережений.

За несвоевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей.

Напомним, Глеб Никитин поручил усилить контроль за работой управляющих компаний и ТСЖ в части содержания кровель в зимний период.

"Своевременная очистка крыш является залогом безопасности людей. Управляющие компании обязаны сделать все, чтобы не допустить ситуаций, когда глыбы снега и наледи падают прохожим на головы. Поручаю ГЖИ жестко контролировать данную работу и увеличить количество рейдов", - сказал Глеб Никитин.

Также главой региона было дано поручение усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, качеством предоставления коммунальных услуг, своевременностью реагирования на обращения граждан.

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