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Политика

Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

07 февраля 2020 14:06  [135] Политика

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба приволжского полпреда президента.

В сообщении говорится, что 6 февраля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам" (Указ от 6.02.2020 г. №98).

Новым Указом Глава государства утвердил состав Совета, в который вошли 38 человек. В их числе – полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Совет образован в целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию страны и реализации национальных проектов.

Документом также утверждается состав президиума Совета, в который вошел президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

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