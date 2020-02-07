Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба приволжского полпреда президента.
В сообщении говорится, что 6 февраля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам" (Указ от 6.02.2020 г. №98).
Новым Указом Глава государства утвердил состав Совета, в который вошли 38 человек. В их числе – полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Совет образован в целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию страны и реализации национальных проектов.
Документом также утверждается состав президиума Совета, в который вошел президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
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