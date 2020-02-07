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Экономика

Около 30 российских банков могут лишиться лицензии в 2020 году, - эксперты

07 февраля 2020 15:06  [80] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Эксперты считают, что в 2020 году 25-30 российских кредитных организаций могут лишиться лицензии. Такие данные приводит Кредитное рейтинговое агентство.

Таким образом, к концу 2020 года число российских банков снизится на 10% - до 400.

Эксперты также считают, что рост розничного кредитования замедлится до 13–14%. Причиной тому станет сокращение выдачи новых необеспеченных кредитов, в результате чего темпы роста портфеля по итогам года могут ослабеть до 12%.

Драйвером рынка останется ипотека, в этом сегменте подъем составит 15%.

Ожидается, что активы российских банков в 2020 году увеличатся на 3-4% без учета валютной переоценки, тогда как в прошлом году этот рост составил 5%. Между тем ожидается, что активы в этом году могут достичь рекордных 100 трлн рублей.

Усиление корпоративного кредитования не компенсирует торможение розницы. Совокупный портфель корпоративных кредитов увеличится всего на 5-6%, хотя в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) будет наблюдаться более высокая кредитная активность - 12–14%.

Стоимость риска в рознице увеличится до 2,7-3%. Причины - замедление роста необеспеченного кредитования и постепенное "вызревание" ранее сформированного портфеля.

Прибыль российских банков составит около 1,6 трлн рублей, что соответствует показателю 2019 года без учета технического дохода, связанного с внедрением МСФО 9.

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