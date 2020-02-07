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Общество

Пять первичных сердечно-сосудистых центров Нижегородской области планируется переоснастить в 2020 году

07 февраля 2020 16:06  [94] Общество

Пять первичных сердечно-сосудистых центров Нижегородской области планируется переоснастить в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Речь идет о больницах №5 и № 39 Нижнего Новгорода, а также в трех ЦРБ – Лысковской, Городецкой и Уренской.

"Все эти крупные организации, которые обслуживают большие территории. Их переоснащение позволит сделать доступнее одно из самых востребованных направлений медицины. Именно такую задачу по развитию здравоохранения поставил президент России", - добавил глава региона.

Также по инициативе губернатора в Нижегородской области реализуется комплекс мероприятий по созданию системы помощи больным хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

В этом году планируется открытие экспертного центра III уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с ХСН на базе ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им.академика Б.А.Королева". Ведется организационно-подготовительная работа: формируется лист ожидания на трансплантацию сердца, имплантации ИКД и ресинхронизирующих устройств, в котором в настоящее время находится 20 человек. Выделены врачи для наблюдения пациентов с ХСН в амбулаторных условиях на базе кардиоцентра. Проводятся обучающие семинары для врачей по лечению больных ХСН.

"Система сердечно-сосудистых центров позволяет эффективно оказывать помощь больным с острой сердечной недостаточностью. Вместе с этим не менее важно качественно помогать тем, у кого заболевание перешло в хроническую форму. Кроме создания центра оказания высокотехнологичной помощи на базе Кадиоцентра мы запланировали и открытие 3 межрайонных кардиологических кабинетов для помощи больным с ХСН. Эта региональная инициатива станет отличным дополнение нацпроекта "Здравоохранение", - добавил Глеб Никитин.

Также запланировано открытие коек для лечения больных ХСН в рамках кардиологического отделения на базе больницы № 2 Дзержинска.

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