Неожиданность или уже никого не удивит? Синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики вновь прогнозируют для нижегородцев температурные качели.

Специалисты Центра Фобос ожидают, что с понедельника 10 февраля жителей Нижнего Новгорода ждет резкое потепление с минусовой температуры к температуре выше ноля.

В частности, 9 февраля (воскресенье) в течение суток температура воздуха будет варьироваться с -13° до -15°. Ожидается пасмурная погода и небольшой снег с умеренным юго-западным ветром.

Но в понедельник 10 февраля в течение суток температура воздуха изменится до 0°…+2° с тем же юго-западным умеренным ветром.



11 февраля ожидается -1°...+1° и небольшой снег. Ветер усилится: порывы будут достигать до 14 м/с.

В среду 12 февраля уже прогнозируется от +3° до +4° и пасмурно, но снега не ожидается.

В четверг 13 февраля синоптики прогнозируют небольшое "похолодание": ночью -1°, а днем все также не зимняя погода: +1° и будут снежные осадки.

С пятницы по воскресенье от +1° до 0°, но в ночь на воскресенье температура понизится до -7°.

Следующая неделя (с понедельника 17 февраля) вновь ожидается плюсовая температура, как ночью, так и днем.

Напомним, что Нижний Новгород установил почти 100-летний рекорд по теплой погоде в январе 2020 года.