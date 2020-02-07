Горячую линию по тему прав на земельные участки проведут в Нижнем Новгороде
"Горячую линию" по тему прав на земельные участки проведут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации, на вопросы жителей 12 февраля ответят специалисты управлении административно-технического и муниципального контроля "горячую телефонную линию".
Отмечается, что звонки будут принимать с 13:00 до 15:00 по тел. 419-34-29.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил узаконить права граждан на участки под домами-самостроями.
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