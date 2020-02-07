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Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет сотрудников вузов и НИИ с Днем российской науки

08 февраля 2020 09:08  [444] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет сотрудников вузов и НИИ с Днем российской науки. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального правительства.

"Уважаемые сотрудники вузов и научных институтов! От всей души поздравляю вас с Днём российской науки!

Этот профессиональный праздник с уверенностью можно назвать одним из важнейших для нашего региона.

Нижегородская область известна признанными в мире научными школами: радиофизики и электроники, химии, микробиологии, высоких технологий в медицине и многими другими. Здесь действуют три института РАН и работают крупнейшие высокотехнологичные компании. Около 90 организаций занимаются в регионе выполнением научных исследований и разработок. В этой отрасли трудится почти 41 тысяча человек. По этому показателю Нижегородская область занимает 4 место среди регионов России. Благодаря вашему труду нам удалось не только сохранить, но и укрепить статус региона как одного из интеллектуальных центров страны!

В Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться прорыва в таких научных отраслях как искусственный интеллект, генетика, цифровые технологии. Нижегородская область обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы стать лидером в этих сферах. Именно у нас был создан один из первых в России Научно-образовательных центров мирового уровня «Техноплатформа-2035». НОЦ позволяет создавать кооперационные цепочки и в конечном итоге внедрять технологии в производство. Это даст региону новые рабочие места и новый импульс развития экономики.

Желаю всем, чья жизнь связана с наукой, новых свершений и открытий! Пусть вам удастся реализовать все задуманное!", - отмечается в заключительной части поздравления.

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