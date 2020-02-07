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Происшествия

Девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде

08 февраля 2020 13:02  [1] Происшествия
Девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде

Девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде

Девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисков-спасательный отряд "Волонтёр".

Согласно информации, 14-летняя Света Ефимова около 20:00 7 февраля ушла из дома по улице Тропинина, д.16 в Нижнем Новгороде и не вернулась.

Девочка 155 см. ростом, худощавого телосложения. У неё русые волосы и голубые глаза.

Была одета в зимнее пальто бежевого цвета, тёмные колготки. На ней были бежевые ботинки и серая шапка.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении подростка простая сообщать по тел. 8(831) 291-51-51 либо в полицию.

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