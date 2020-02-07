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Общество

Житель Воротынского района похитил 35 половых досок

09 февраля 2020 10:59  [109] Общество

Фото: с сайта seberemont.ru

Житель Воротынского района похитил 35 половых досок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

Ранее в полицию обратился 74-летний житель села Осинки. Мужчина рассказал, что неизвестные демонтировали пол в принадлежащем ему нежилом строящемся доме в деревне Красные Языки и тайно похитили 35 половых досок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

В результате, полицейские задержали подозреваемого 36-летнего жителя поселка Воротынец. Задержанный пояснил, что часть похищенного он сжег, а часть использовал для изготовления пола в собственной бане.

Согласно российскому законодательству за данное преступление предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.

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