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Житель Воротынского района похитил 35 половых досок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области
Ранее в полицию обратился 74-летний житель села Осинки. Мужчина рассказал, что неизвестные демонтировали пол в принадлежащем ему нежилом строящемся доме в деревне Красные Языки и тайно похитили 35 половых досок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).
В результате, полицейские задержали подозреваемого 36-летнего жителя поселка Воротынец. Задержанный пояснил, что часть похищенного он сжег, а часть использовал для изготовления пола в собственной бане.
Согласно российскому законодательству за данное преступление предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.
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