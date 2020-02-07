Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области 11-26 февраля Общество

Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области 11-26 февраля 2020 года. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения.



Встречи по поиску рабочих мест будут организованы в центрах занятости населения Балахнинского, Володарского, Павловского, Богородского, Ардатовского районов, городов Арзамаса, Бора, Выксы и Дзержинска.

Специалисты окажут помощь в поиске работы, проинформируют посетителей о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, ознакомят с банком вакансий. Граждане, посетившие ярмарку вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.



Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2020 году направит 1,1 млрд рублей на борьбу с бедностью.