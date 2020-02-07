"ЭнергосбыТ Плюс" направил в суды Нижегородской области заявления по 535 должникам-юрлицам Общество

В 2019 году Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил в суды области заявления по 535 юридическим лицам Дзержинска и Кстова, которые систематически не платят за тепло. В пресс-службе компании пояснили, что по 334 из них уже получены исполнительные документы, они уже переданы на исполнение в ФССП и банки, на сумму 47 млн рублей.

Документы, направляемые приставам, банкам (по месту нахождения расчетных счетов должника) позволяют наложить арест на имущество и счета неплательщиков, а также применить к ним ограничительные меры. Помимо суммы основного долга на должников ложатся дополнительные расходы в виде пени и судебных расходов. Кроме этого, после списания полной суммы задолженности по исполнительным документам, должнику будут начислены проценты за период: с момента обращения в суд по день фактической оплаты задолженности.

Также Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" ежемесячно направляет информацию о неплательщиках, в том числе ТСЖ, УК, в "Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний" (СПАРК). База данных СПАРК формируется многими источниками, в том числе Высшим арбитражным судом, Росстатом, вестником ЕГРЮЛ.

Действенным мероприятием по работе с долгами является частичное и полное ограничение теплоснабжения и горячего водоснабжения. В 2019 году было направлено 215 уведомлений о возможном ограничении подачи тепловой энергии. Большинство из клиентов, не дожидаясь крайней меры, оплатили долги, фактически было введено 25 ограничений.

"Мы намерены продолжить претензионно-исковую работу с должниками. Рекомендуем всем клиентам выполнять договорные обязательства по оплате тепловой энергии и горячей воды, чтобы избежать в дальнейшем неприятных ситуаций из-за долгов", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

На сегодняшний день в числе крупнейших должников-юрлиц за тепловую энергию и горячую воду:

- Дзержинск (ООО "Дзержинская Управляющая Компания", г. Дзержинск - сумма долга 16,7 млн рублей, ООО "Управляющая компания "Управдом-Центр" – 3, млн рублей, ТСЖ № 8 "Дружба" – 2 млн рублей, ООО "УК Чистый берег" – 1 млн рублей, ООО "Строймонтаж-Проект" – 1 млн рублей)

- Кстово (ООО "Международная Олимпийская Академия Спорта" – 2 млн рублей, ТСН "Нефтехимик-11" – 1, 5 млн рублей, ООО "Кстовская домоуправляющая компания" – 1,4 млн рублей).