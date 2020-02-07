Движение транспорта по ул. Лоскутова в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за хоккейного матча Спорт

Движение транспорта по ул. Лоскутова в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за хоккейного матча. Ограничения будут действовать на участке от пр.Ильича до пр.Кирова. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Матчи пройдут 10, 12 и 14 февраля 2020 года. В эти дни, с 07:00 до 21:00, будет действовать запрет. Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.