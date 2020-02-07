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Спорт

Движение транспорта по ул. Лоскутова в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за хоккейного матча

10 февраля 2020 09:45  [129] Спорт

Движение транспорта по ул. Лоскутова в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за хоккейного матча. Ограничения будут действовать на участке от пр.Ильича до пр.Кирова. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Матчи пройдут 10, 12 и 14 февраля 2020 года. В эти дни, с 07:00 до 21:00, будет действовать запрет. Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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Хоккей
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