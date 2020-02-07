Бывшего сотрудника ГИБДД в Нижегородской области оштрафовали за составление протоколов на "вымышленных" правонарушителей Общество

В Воротынском районе бывший сотрудник ГИБДД осужден за составление административных протоколов на "вымышленных" правонарушителей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 февраля 2020 года. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Судом установлено, что в период с марта по сентябрь 2018 года недобросовестный полицейский составлял на иностранных лиц, которые находились за пределами РФ, протоколы об административных правонарушениях по ст.12.8 КоАП РФ и ст.12.26 КоАП РФ, иные официальные документы, куда также вносил сведения о свидетелях, которые фактически не присутствовали при составлении данных документов, собственноручно ставил подписи в документах за указанных лиц. Сведения брал из полицейских источников.

Суд назначил штраф в размере 60 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.