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Общество

"Т Плюс" вложит 17,6 млн рублей в замену изоляции тепловой магистрали в Дзержинске

10 февраля 2020 11:13  [124] Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к замене тепловой изоляции на магистральной теплотрассе вдоль улицы Вокзальной. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Замена проводится на участке тепловой магистрали протяженностью более 1,3 километра с диаметрами трубопровода 700 и 800 мм. Работы планируется завершить во втором квартале, на теплоснабжение потребителей их проведение не влияет. Стоимость проекта составляет 17,6 млн рублей с НДС.

"Масштабные теплоизоляционные работы, которое мы проводим в настоящее время, позволят существенно снизить потери тепловой энергии при транспортировке от Дзержинской ТЭЦ и поддерживать на высоком уровне качество поставляемого жителям города ресурса", – отметил технический директор-главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Ранее в Дзержинске завершились работы по замене тепловой изоляции на магистральных теплотрассах по улицам Терешковой и Речной общей протяженностью 2,3 километра.

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