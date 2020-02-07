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Общество

"Важно, когда искусство помогает сохранить память о Великой Отечественной войне", - Глеб Никитин

10 февраля 2020 11:24  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 февраля вместе с семьей посетил премьеру мюзикла "Небесный тихоход" в ТЮЗе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Небесный тихоход" - постановка Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова.

"Очень важно, когда искусство помогает сохранить память о Великой Отечественной войне. Премьера очень своевременная в год юбилея Победы. Веселая и красивая постановка", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 29 января 2020 года в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина в память о жертвах блокады Ленинграда прозвучал "Реквием" Джузеппе Верди. Глеб Никитин также посетил и эту премьеру. Он отметил, что "Реквием" стал важным продолжением Дней памяти блокады Ленинграда в Нижнем Новгороде.

"В зале чувствовалось, насколько созвучно это произведение событиям того времени. Блокада коснулась миллионов российских семей и стала общенациональной трагедией. Президент России Владимир Путин сейчас уделяет особое внимание сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Искусство становится важной частью этой работы и позволяет помнить правду о самых страшных страницах истории", - подчеркнул глава региона.

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