Сотрудник Арзамасского приборостроительного завода прошел стажировку на предприятиях Германии Экономика

Фото: Вадим Зубарев

Заместитель главного технолога по подготовке нормативной документации Арзамасского приборостроительного завода Вадим Зубарев прошел стажировку на предприятиях Германии. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Рабочая поездка стала итогом участия в полугодовой программе повышения квалификации управленческих кадров "Лидеры производительности". В числе лучших Вадим Зубарев побывал на крупном производстве электрических соединительных устройств и интерфейсного оборудования Phoenix Contact Electronics (г. Бад Пирмонт), заводе AVENTICS (г. Ганновер), занимающемся промышленной гидравликой и пневматикой, и KOMATSU GERMANY (г. Ганновер), где собирают строительную и коммунальную спецтехнику.

"Участников программы поделили на группы по 5-7 человек. В нашей команде были участники из Екатеринбурга, Самары, Тольятти и Томска. На протяжении всего обучения мы вели межмодульную работу над реальным проектом по повышению производительности за счет вовлеченности персонала на примере самарского "Завода приборных подшипников". По результатам защиты наш проект вошел в тройку лучших из 20 презентованных", - рассказал Вадим Зубарев.

"Первое, что бросилось в глаза, – максимальная автоматизация и чистота. Сборочный цех Phoenix Contact автоматизирован практически полностью. Обслуживает линию один оператор. Причем разработку и изготовление средств автоматизации завод ведет самостоятельно, закупая лишь отдельные узлы и детали. На AVENTICS меня удивил автоматизированный склад со стеллажами 10-метровой высоты, на котором практически в полной темноте работают роботы. Благодаря программному обеспечению они непрерывно, безошибочно и быстро находят и выдают необходимые комплектующие изделия или ставят их на место", - добавил он.

Вадим Зубарев также отметил, что экономия человеческих, финансовых и энергоресурсов в целом занимает особое место в деятельности европейских предприятий. К примеру, заводские корпуса отапливаются за счет выделяемого тепла работающих литьевых машин, а электричество поступает за счет работы солнечных батарей на крыше. Автоматизированная система управления производством работает без использования бумажных носителей. Кроме того, на каждом участке размещены мониторы, на которых указано количество поданных заявок, и их экономический эффект.

"Отклонения от технической документации на германских предприятиях тоже, конечно, есть. Но находят их сами рабочие, они же возвращают изделие на ту операцию, где отклонение было допущено. Системы наказаний за это нет. А в случае возникновения отклонений проводится тщательный анализ причин, чтобы исключить их в дальнейшем. Словом, люди сами следят за качеством продукции. Нам, конечно, не верилось, но система работает. Нам есть к чему стремиться. И все это вполне достижимо", - обратил внимание арзамасский технолог.