Эвакуация студентов ВГУВТ состоялась 10 февраля Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Студентов и преподавателей Волжского государственного университета водного транспорта эвакуировали 10 февраля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в ведомство в 10:55. Сотрудники МЧС выехали на место, однако вызов оказался ложным. В настоящее время студенты вернулись в аудитории.

Ранее сообщалось, что сотрудники федеральной службы безопасности вычислили сайт, с которого рассылались сообщения с угрозами минирования объектов в России. В 2019 году и начале 2020 года в Нижегородской области неоднократно приходилось эвакуировать людей из крупных зданий (например — торговых центров, железнодорожных вокзалов и аэропорта) из-за сообщений о заложенной бомбе. При обследовании помещений данных объектов взрывное устройство не обнаруживали.