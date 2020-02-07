Один госпитализирован, другой задержан: брошенная пачка сигарет стала поводом для стрельбы в Нижнем Новгороде Происшествия

В Советском районе сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из травматического пистолета по двум молодым людям. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 10 февраля 2020 года, поводом для конфликта стала пачка сигарет, выброшенная в неположенном месте.

Ранее несудимый 49-летний житель Нижнего Новгорода пояснил следователям ОВД, что между его знакомыми и прохожими возник конфликт из-за того, что кто-то бросил пачку из-под сигарет в месте, непредназначенном для сбора мусора. Мужчина рассказал, что хотел урегулировать недопонимание между оппонентами, но был сам втянут в перепалку. Когда она перешла в агрессивную форму, обвиняемый воспользовался имевшимся у него травматическим оружием.

Конфликт произошел в начале февраля ночью на улице Генкиной в Советском районе. Мужчина выстрелил из травматического оружия в 21-летнего и в 22-летнего нижегородцев, после чего скрылся с места преступления на своем автомобиле.

21-летний молодой человек был доставлен в одну из больниц города с диагнозом "ранение в голову с разрывом правого глазного яблока", а 22-летний местный житель с огнестрельным ранением правой щечной области (госпитализация не потребовалась).

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские задержали мужчину, изъяли травматический пистолет и резиновые пули к нему. У мужчины имеется разрешение на это оружие.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, по другому делу в феврале 2014 года обвиняемый в убийстве в СК "Хабарское" Павел Бровкин был осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он подал апелляцию, но Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении жалобы.

Уголовное дело в отношении Бровкина, получившего неофициальное прозвище "стрелок из Хабарского", поступило в Богородский городской суд в сентябре 2013 года. Как сообщалось ранее, в феврале 2013 года с территории спортивного комплекса, расположенного в Богородском районе в больницу с ушиблено-размозженными ранами головы в теменной области и в правой височной области был доставлен бывший хирург Олег Спиридонов, 1961 года рождения. Впоследствии, он скончался.



По подозрению в совершении данного преступления был задержан бизнесмен Павел Бровкин 1989 года рождения. Согласно листу медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в момент совершения преступления он находился под воздействием кокаина. Бровкину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.