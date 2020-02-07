Свалку мусора убрали на ул.Веденяпина после жалобы нижегородца в соцсети Общество

Фото: Соцсеть

Свалку мусора убрали на ул.Веденяпина после жалобы нижегородца в соцсети.

"Наш двор Веденяпина д.11, зарастает в баррикадах мусора. Кто-то ночью приезжает и оставляет крупный хлам. Мусор копится, не увозят, лишь цену за вывоз мусора (точнее не вывоз) поднимают!", - написал автор поста 5 февраля.

Еще один пользователь соцсети согласился с ним.

"Да, есть такое, на Автозаводе ул.Афанасьева поздно вечером приезжают газели и выгружают строительный мусор и не один раз", - прокомментировал пользователь.

В ответ на это министерство экологии Нижегородской области уже 6 февраля сообщило, что свалку убрали. К сообщению министерства была прикреплена фотография участка улицы, где раньше была свалка.

По информации ситуационного центра проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органы исполнительной власти региона в течение января 2020 года отработали более 2200 сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем). Среднее время ожидания ответа от органов власти составило 9 часов 50 минут.

Около 30% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, уборка снега и наледи, ямочный ремонт.

Кроме того, основными темами в течение месяца были благоустройство (в том числе и вопросы вывоза ТКО) и общественный транспорт (отмена старых и введение новых маршрутов).

Нижний Новгород в этой статистике лидирует по количеству сообщений. Также наибольшее количество сообщений публиковали жители Дзержинска, Арзамаса, Кстовского и Балахнинского районов.