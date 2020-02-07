Акция по бесплатной проверке тонометров пройдет 11 февраля в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Всероссийская социальная акция "Будь уверен! Будь здоров!" по бесплатной проверке тонометров пройдет в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе 11 февраля 2020 года. Участники акции смогут бесплатно проверить точность показаний тонометров артериального давления.

Организатор акции - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).



Время проведения акции с 9:00 до 18:00, адреса:

Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, 6 (поликлиника № 7)

Дзержинск, ул. Студенческая, 31(филиал ЦСМ);

Павлово, ул. Конопляная, 22 (филиал ЦСМ);

Арзамас, ул. Советская, 1 (филиал ЦСМ).



Также 11 февраля будет работать "горячая линия" акции в Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний: 8-800-200-22-14, звонки принимаются с 8:00 до 17:00.