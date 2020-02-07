Акция по бесплатной проверке тонометров пройдет 11 февраля в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе

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Всероссийская социальная акция "Будь уверен! Будь здоров!" по бесплатной проверке тонометров пройдет в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе 11 февраля 2020 года. Участники акции смогут бесплатно проверить точность показаний тонометров артериального давления.
Организатор акции - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Время проведения акции с 9:00 до 18:00, адреса:
Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, 6 (поликлиника № 7)
Дзержинск, ул. Студенческая, 31(филиал ЦСМ);
Павлово, ул. Конопляная, 22 (филиал ЦСМ);
Арзамас, ул. Советская, 1 (филиал ЦСМ).
Также 11 февраля будет работать "горячая линия" акции в Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний: 8-800-200-22-14, звонки принимаются с 8:00 до 17:00.
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