Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2020 13:51  [13] Победители акций "ТНС энерго НН" получили денежные призы
10 февраля 2020 13:34  [55] Акция по бесплатной проверке тонометров пройдет 11 февраля в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе
10 февраля 2020 12:43  [139] Свалку мусора убрали на ул.Веденяпина после жалобы нижегородца в соцсети
10 февраля 2020 12:02  [204] Застройщики из Беларуси хотят восстанавливать нижегородские ОКН и дороги
10 февраля 2020 11:29  [267] Несовершеннолетний нетрезвый студент повредил имущество в общежитии нижегородского механического техникума
10 февраля 2020 11:24  [241] "Важно, когда искусство помогает сохранить память о Великой Отечественной войне", - Глеб Никитин
10 февраля 2020 11:13  [265] "Т Плюс" вложит 17,6 млн рублей в замену изоляции тепловой магистрали в Дзержинске
10 февраля 2020 10:52  [642] Паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной
10 февраля 2020 10:12  [484] Бывшего сотрудника ГИБДД в Нижегородской области оштрафовали за составление протоколов на "вымышленных" правонарушителей
10 февраля 2020 09:35  [661] "ЭнергосбыТ Плюс" направил в суды Нижегородской области заявления по 535 должникам-юрлицам
Общество

Акция по бесплатной проверке тонометров пройдет 11 февраля в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе

10 февраля 2020 13:34  [55] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Всероссийская социальная акция "Будь уверен! Будь здоров!" по бесплатной проверке тонометров пройдет в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе 11 февраля 2020 года. Участники акции смогут бесплатно проверить точность показаний тонометров артериального давления.

Организатор акции - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Время проведения акции с 9:00 до 18:00, адреса:

Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, 6 (поликлиника № 7)
Дзержинск, ул. Студенческая, 31(филиал ЦСМ);
Павлово, ул. Конопляная, 22 (филиал ЦСМ);
Арзамас, ул. Советская, 1 (филиал ЦСМ).

Также 11 февраля будет работать "горячая линия" акции в Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний: 8-800-200-22-14, звонки принимаются с 8:00 до 17:00.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph