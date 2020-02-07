Очень сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы, есть вероятность ЧС

Фото: НИА Нижний Новгород

Очень сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает региональное МЧС РФ.

Ветер с порывами до 18 м/с прогнозируется с 15:00 до 17:00. Предполагается, что это неблагоприятное явление продлится до 11 февраля.

МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра могут возникнуть ЧС, обусловленные обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением строительных кранов и слабоукрепленных конструкций.

Также ветер может повлиять на падение деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Ранее синоптики рассказали подробности погоды на текущей неделе.