Очень сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы, есть вероятность ЧС

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Очень сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает региональное МЧС РФ.
Ветер с порывами до 18 м/с прогнозируется с 15:00 до 17:00. Предполагается, что это неблагоприятное явление продлится до 11 февраля.
МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра могут возникнуть ЧС, обусловленные обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением строительных кранов и слабоукрепленных конструкций.
Также ветер может повлиять на падение деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
Ранее синоптики рассказали подробности погоды на текущей неделе.
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