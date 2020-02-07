Победители акций "ТНС энерго НН" получили денежные призы Общество

Победители трех акций ПАО "ТНС энерго НН" получили денежные призы. Торжественная церемония награждения прошла в Нагорном Центре обслуживания клиентов.

В теплой дружеской обстановке победители были отмечены памятными подарками и денежными сертификатами, рассказали в пресс-службе компании.

"Большинство наших клиентов платят исправно и без напоминаний каждый месяц, а также добросовестно передают показания приборов учета. Именно на них мы хотим обратить внимание, отметить их. Поощрять лояльных клиентов так же важно для компании, как и поддерживать высокие стандарты обслуживания. Хочу поблагодарить наших клиентов за надежное сотрудничество и пожелать и в дальнейшем так же ответственно подходить к вопросам энергопотребления", - рассказал начальник городского отделения ПАО "ТНС энерго НН" Максим Братыгин.

"В 2019 году мы проводили три акции. Традиционно запустили две акции в день рождения компании, 1 апреля, и традиционно одну — перед новым годом. Эти акции позволяют формировать ответственное отношение к обязательствам по оплате электроэнергии. Вместе с тем акция, посвященная отказу от бумажных счетов, несет еще и социально-экологический аспект. В акциях принимали участие более миллиона частных клиентов нашей компании, живущие в разных уголках Нижегородской области. И в 2020 году у нас запланированы акции для клиентов, например, для тех, кто оплачивает рекомендуемый платеж. А также акция по списанию пеней при оплате основного долга.", добавила начальник отдела по работе с общественностью Татьяна Морель.

Акции 2019 года:

"Электронный счет — в вашу пользу!"

За переход на электронную квитанцию с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года 120 клиентов компании выиграли призы от 500 рублей до 1 000 рублей, которые были зачислены им на лицевой счет для оплаты электроэнергии. Финальным этапом акции стал творческий конкурс "В рифме энергетики". Для участия в нем с 1 декабря 2019 года по 10 января 2020 года необходимо было прислать стихотворение на тему электричества, электронной квитанции, использования безбумажных технологий. Конкурсное жюри выбрало трех самых креативных победителей, которые получили по 15 тысяч рублей. Денежные средства зачислены на лицевой счет для оплаты электроэнергии.

"Свет — в подарок или год — без хлопот"

Участниками акции стали потребители, которые своевременно и в полном объеме оплачивали счета за электроэнергию. За это начислялись баллы. Из участников акции, набравших с 1 апреля 2019 года по 20 января 2020 года включительно не менее 16 баллов, были выбраны победители, которые получили сертификаты номиналом 12 000 рублей на бесплатное энергопотребление в течение 2020 года.

"Начни новый год с подарка"

Участниками акции стали потребители, которые с 1 по 31 декабря 2019 года оплатили ноябрьский счет за электроэнергию и рекомендуемый платеж за декабрь. Жюри по специальной методике выбрало победителей, которые получили сертификаты на приобретение бытовой техники номиналом от 15 до 50 тысяч рублей.