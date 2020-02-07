Нижегородский водоканал сообщил в снижении аварийности на сетях на 18% Экономика

По итогам января текущего года аварийность на сетях водоснабжения Нижегородского водоканала достигла рекордно низких значений. Показатель за январь на 18% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе предприятия.



На сетях водоотведения удалось снизить аварийность на 27%. Кроме того, на 13% по сравнению с январем прошлого года уменьшилось количество засоров.



Показатели января являются самыми низкими по аварийности за много лет. На предприятии отметили, что достичь этого удалось благодаря увеличению темпов перекладок и обновления существующих сетей в 2019 году.

"Также большую роль играет работа по отладке режимов давления в сети и работы насосных станций, которая проводилась по всему городу", - сказал начальник центральной диспетчерской службы АО "Нижегородский водоканал" Александр Ширяев.



Работы по перекладкам не прекращаются и продолжаются и в текущем году. За первый месяц проведен капитальный ремонт трех километров сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 22 января 2020 года в Ленинском районе Нижегородский водоканал помогал при устранении аварии на канализационном коллекторе большого диаметра 1400 мм, обсуживаемом ООО "Заводские сети".



Напомним, по итогам 2019 года аварийность на сетях водоснабжения Нижегородского водоканала снизилась на 14%, на сетях водоотведения на 23%.