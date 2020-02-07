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Культура и отдых

Конкурс детских театров моды "Карнавал для Золушки" пройдет в Нижнем Новгороде 15 февраля

10 февраля 2020 15:48  [113] Культура и отдых

Фото: Организаторы

XII Всероссийский конкурс детских театров моды и студий костюма "Карнавал для Золушки" пройдет в Нижнем Новгороде 15 февраля 2020 года. Об этом сообщает региональный Центр эстетического воспитания детей.

В Центре отметили, что конкурс содействует развитию общей культуры и поддерживает оригинальные решения в создании и изготовлении костюмов.

"Карнавал для Золушки" является отборочным этапом Национального конкурса детских и молодежных театров моды "Золотая игла" финал, которого состоится 2-4 апреля в Москве. Национальный конкурс вошел в список мероприятий, рекомендуемых министерством просвещения.

В мероприятии примут участие представители из восьми городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ковров Владимирской области, Иваново, Нижний Тагил Свердловской области, Киров, Сорочинск Оренбургской и Нижегородской области.

Организаторами конкурса являются министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" и Ассоциация детских творческих коллективов "Золотая игла".

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